Сергей Игнашевич назвал Суареса лучшим нападающим мира

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич назвал уругвайца Луиса Суареса лучшим нападающим в мире."Одним из самых запоминающихся моментов на ЧМ для меня, была игра против Луиса Суареса из Уругвая. Суарес один из лучших нападающих мира. А для многих и вовсе лучший. Согласен с последними", — написал Игнашевич в "Инстаграме".