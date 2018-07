Сергей Игнашевич назвал Суареса лучшим нападающим мира

Одним из самых запоминающихся моментов на ЧМ для меня, была игра против Луиса Суареса из Уругвая. Суарес один из лучших нападающих мира. А для многих и вовсе лучший. Согласен с последними. #РоссияУругвай

