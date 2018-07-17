В Госдуме планируют наградить сборную России почётными грамотами

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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В Госдуме планируют наградить сборную России почётными грамотами

В Госдуме планируют наградить почётными грамотами сборную России, а также Российский футбольный союз, тренеров и организаторов чемпионата мира—2018.

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Сегодня, 18:28
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11
(0)
№11 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Цитата: utekay
Shekel
Чисто советское изобретение для лохов. Я так когда-то своим сотрудникам вместо премии грамоты дал, они были в восторге
гандон


))))))))))))))))))
Гандоны в крмеле раздают грамоты гандонам - всё, как раньше

тебе,Гришань,явно часто грамоты в кремле дают.ты там первый в очереди постоянно.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№10 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Shekel
Чисто советское изобретение для лохов. Я так когда-то своим сотрудникам вместо премии грамоты дал, они были в восторге
гандон


))))))))))))))))))
Гандоны в крмеле раздают грамоты гандонам - всё, как раньше
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 20:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Shekel,
После этого в Израиль укатил морж.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Чисто советское изобретение для лохов. Я так когда-то своим сотрудникам вместо премии грамоты дал, они были в восторге

гандон confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№7 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Я думал, грамоты за успехи в работе дают только простым бедным людям...
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 19:56) #
  • +2
  •  (2)
online

А ГД зарплату туалетной бумагой выдавать.Придурки.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 19:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Из золотой фольги.... smirk
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:57) #
  • +3
  •  (3)

На собрании наградят почетной грамотой а потом устроят субботник! Вот он настоящий праздник!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 18:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Предлагаю каждому по одной почетной грамоте за участие в ЧМ, еще по одной за участие в мачте, еще по одной за голевую передачу и по три за забитый мяч.
Да, чуть, не забыл. Акинфееву дополнительно по одной грамоте за сейв, по 3 грамоты за отраженный пенальти.

Команде за каждый выигранный матч наипочетнейшую грамоту, за выход в 1/8 две такие грамоты, за выход 1/4 пять больших грамот.

Ну и тренерам в той же пропорции.
Саламычу присвоить звание трижды героя мира с правом ношения всех блестящих предметов (с).

Итого больше всех получат:

Дзюба - 1+5+2+9 = 17
Черышев 1+4+12 = 17
и наверное Акинфеев. У него надо подсчитать количество сейвов.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А почём почётные грамоты?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (3)

Почетные грамоты это круто. Чисто советское изобретение для лохов. Я так когда-то своим сотрудникам вместо премии грамоты дал, они были в восторге
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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