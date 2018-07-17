Проект, разрешающий до конца года посещать РФ с Fan ID без виз, внесен в Госдуму

Проект, разрешающий до конца года посещать РФ с паспортом болельщика без виз, внесен в Госдуму, сообщили в аппарате нижней палаты парламента во вторник."Проект федерального закона подготовлен на основе положительного опыта поведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и направлен на продление срока действия безвизового режима до 31 декабря 2018 года для лиц, посетивших РФ в качестве зрителей спортивных соревнований, на основании «паспорта болельщика", — говорится в пояснительной записке проекта.Законопроект уже внесен в нижнюю палату парламента, сообщили в аппарате ГД.Принятие федерального закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета, следует из документов проекта.