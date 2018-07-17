Иностранцы потратили около 1,5 миллиардов долларов во время ЧМ-2018

Общие расходы иностранцев в европейской части России во время ЧМ-2018 составили около 1,5 миллиарда долларов."По оценкам Сбербанка, общие расходы иностранцев в европейской части России за время чемпионата составили около 1,5 миллиардов долларов США. В период проведения чемпионата расходы иностранцев на территории европейской части России выросли в 2 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году, на который пришлось проведение Кубка Конфедерации", - сказано в исследовании.В банке пояснили, что данная сумма включает траты по картам, расходы наличными и конверсию валют по всей стране.Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом - в 18 раз - отмечен в Саранске, далее следуют Краснодарский край (4,9 раза), Самарская область (4,6 раза) и Нижегородская область (4,1 раза). На этом фоне рост расходов в Москве и Санкт-Петербурге (в 2 раза и в 1,9 раза соответственно) выглядит скромно, отмечают эксперты. В то же время выгоду от чемпионата получили и регионы, не принимавшие первенство мира, но обеспечившие расселение туристов в соседних городах из-за дефицита гостиниц.