В центре Москвы появятся граффити с Черчесовым, Дзюбой и Акинфеевым

В центре Москве появятся граффити с изображениями главного тренера сборной России Станислава Черчесова, нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева.Граффити нанесут на объект, расположенный на Садовнической улице, в пяти минутах ходьбы от Красной площади."Инициативу художника, вдохновлённого игрой сборной России, поддержали энергетики ПАО "МОЭСК". Компания предоставила под работу большую поверхность трансформаторной подстанции на одной из центральных улиц Москвы", — отметили в пресс-службе ПАО "Московская объединённая электросетевая компания".