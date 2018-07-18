В центре Москвы появятся граффити с Черчесовым, Дзюбой и Акинфеевым

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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В центре Москвы появятся граффити с Черчесовым, Дзюбой и Акинфеевым

В центре Москве появятся граффити с изображениями главного тренера сборной России Станислава Черчесова, нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Игоря Акинфеева.

Граффити нанесут на объект, расположенный на Садовнической улице, в пяти минутах ходьбы от Красной площади.

"Инициативу художника, вдохновлённого игрой сборной России, поддержали энергетики ПАО "МОЭСК". Компания предоставила под работу большую поверхность трансформаторной подстанции на одной из центральных улиц Москвы", — отметили в пресс-службе ПАО "Московская объединённая электросетевая компания".

Агентство городских новостей "Москва"
Теги: Черчесов Акинфеев Дзюба Сборная России
Сегодня, 06:50
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13
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№13 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 09:58) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Если и рисовать их, то на стене общественного туалета.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:56) #
  • -1
  •  (1)

ADonskoi,
В депо Семенович.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
портить графити.

Цитата: tantara002
где творчеством рулят трансгендеры!

вы же в курсе, что в Петербурге меньшинства это кб-питер, которые уже ни раз отличались порчей граффити


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:40) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: tantara002
Тот кто закрашивал граффити. Поройся в новостях. Найдешь.

Художники и закрасили. Теперь просто стены. Кот доверяет вкусу профессионалов, сэр )


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: tantara002 (Сегодня, 09:32) #
  • +1
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online

Цитата: yuri
А кто это, не в курсе кот?

Тот кто закрашивал граффити. Поройся в новостях. Найдешь.
Цитата: yuri
Никаких усов на стенах. Минимализм и только он.


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: ADonskoi (Сегодня, 09:30) #
  • 0
  •  (2)

А в каком депо будет большой рисунок Вицина, Никулина и Моргунова. Да и Шурика с Алексеем Смирновым надо бы отметить.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:29) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: tantara002
Куда до вас, где творчеством рулят трансгендеры!

А кто это, не в курсе кот?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
По моему эти ребята не заслуживают роли козлов отпущения (опущения). (А то что их "разрисуют" даже не сомневаюсь) Это же Москва, а не Миллерово.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 08:59) #
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: yuri
Отстаете от моды господа москвичи

Куда до вас, где творчеством рулят трансгендеры!


--------------------
Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:58) #
  • -3
  •  (3)
online

Отстаете от моды господа москвичи . Нынче в тренде простые стены трансформаторных станций. Никаких усов на стенах. Минимализм и только он.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
главное чтобы запитерасты не принхали портить графити.

ну зато из 3 основных клубов..от Локо были только Миранчуки.и то минут на 15. и про Локо рано говорить - посмотрим в еврокубках


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 08:43) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
главное чтобы запитерасты не приtхали портить графити.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 08:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такая новость и без пометки срочно!молния!

Как только нарисуют главное чтобы метро справилось с нагрузкой !Москва то точно вся там будет да плюс еще со страны сколько понаедут!Не было бы давки...
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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