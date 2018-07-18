Английский болельщик раскритиковал британские СМИ после поездки на ЧМ-2018

Болельщик сборной Англии Джастин Уолли подверг критике британские СМИ после поездки на чемпионат мира 2018 года."Просто вернулся из России после 33 дней на ЧМ-2018. Там не было беспорядков, хулиганских разборок, жестоких полицейских, взяток, недостроенных стадионов, расизма и насилия, плохой еды, неработающего транспорта и недружелюбных людей.Здесь изображены некоторые подарки от русских. Британские СМИ, разберитесь со своей бредятиной", — написал Уолли в твиттере.