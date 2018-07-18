Тибо Куртуа: финал ЧМ-2018 выключил на 94-й минуте, чтобы не видеть, как Франция радуется

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что выключил трансляцию финала чемпионата мира 2018 года Франция — Хорватия, так как не хотел видеть радость победителей.По итогам турнира голкипер получил награду лучшему вратарю мундиаля-2018."Я видел финальный матч, но выключил его на 94-й минуте, потому что не хотел видеть, как Франция радуется победе.Но я снова включил телевизор, когда мои друзья сказали, что я получил награду лучшему вратарю чемпионата мира. Это большая честь. Рад, что часто помогал своей команде, но это не главная награда для меня. Я хотел дойти на ЧМ-2018 как можно дальше", — приводит слова Куртуа RTBF.