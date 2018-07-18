Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на ЧМ-2018.

За два дня до старта ЧМ-2018 юморист Семен Слепаков опубликовал критическую песню в адрес сборной России. В ней он в шутку посоветовал назначить главным тренером команды Рамзана Кадырова. Кадыров спустя пару дней отметил, что ему понравилась песня.

"Перед началом Чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение.

Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", – сказал Кадыров.

Вот и закончился Чемпионат,
Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали.

Мы верим в Россию! – кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семен Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился.
Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза.

Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля,
Кокошником машет с трибуны ретиво,
Кричит, что: – Играет команда красиво!

«Играем для Вас!» – развернули растяжку,
Десантник от чувств разрывает тельняшку.
Как жалко, что Игнашевич нас покидает,
Карьеру в команде Сергей оставляет.

Но думаю он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду.
С тобой не прощаемся, счастья, удачи,
Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.

И вместе скандируем: «Вы молодцы»
Вы гордость России! Вы наши бойцы!
Вы всем показали, что «Наш футбол ЖИВ»,
А матчи добавили к жизни прилив.

Спасибо команда, не подвели,
Герб на груди гордо несли,
И каждый из нас в сердце сказал,
Еще будет за нами финал.

Мы верили! Знали! Что будет Игра!
А в четверть прошли, не спали все до утра,
Кричали «Ура!» и «Россия вперед!»
И видимо это продлится весь год.

Мы всем благодарны, мы рады гостям,
Командным победам, и добрым вестям.
Мы все победители чемпионата,
От поражений плакать не надо,

И как бы он остро вопрос не вставал,
Лишь только один, на ЧМ пьедестал.
Чуть больше кому то фортуна нужна,
Чуть больше, кому то победа важна.

А дальше от сердца, без речетатива,
С Кавказским размахом, вношу это чтиво -
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт – это жизнь, Спорт – это МИР!
Поверь, для России с этой поры,
Ты на вершине, ты – Царь горы!

К Сборной России сейчас обращаюсь:
Вы – Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает,
Просто верить друг другу должны.

Просто руку держать на пульсе,
Просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить.
Теги: Кадыров
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№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
жесть.


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ЦКГ
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