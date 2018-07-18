Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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17:45
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Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал стихотворение, посвященное выступлению сборной России на ЧМ-2018.
За два дня до старта ЧМ-2018 юморист Семен Слепаков опубликовал критическую песню в адрес сборной России. В ней он в шутку посоветовал назначить главным тренером команды Рамзана Кадырова. Кадыров спустя пару дней отметил, что ему понравилась песня.
"Перед началом Чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение.
Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", – сказал Кадыров.
Вот и закончился Чемпионат,
Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали.
Мы верим в Россию! – кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семен Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился.
Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза.
Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля,
Кокошником машет с трибуны ретиво,
Кричит, что: – Играет команда красиво!
«Играем для Вас!» – развернули растяжку,
Десантник от чувств разрывает тельняшку.
Как жалко, что Игнашевич нас покидает,
Карьеру в команде Сергей оставляет.
Но думаю он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду.
С тобой не прощаемся, счастья, удачи,
Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.
И вместе скандируем: «Вы молодцы»
Вы гордость России! Вы наши бойцы!
Вы всем показали, что «Наш футбол ЖИВ»,
А матчи добавили к жизни прилив.
Спасибо команда, не подвели,
Герб на груди гордо несли,
И каждый из нас в сердце сказал,
Еще будет за нами финал.
Мы верили! Знали! Что будет Игра!
А в четверть прошли, не спали все до утра,
Кричали «Ура!» и «Россия вперед!»
И видимо это продлится весь год.
Мы всем благодарны, мы рады гостям,
Командным победам, и добрым вестям.
Мы все победители чемпионата,
От поражений плакать не надо,
И как бы он остро вопрос не вставал,
Лишь только один, на ЧМ пьедестал.
Чуть больше кому то фортуна нужна,
Чуть больше, кому то победа важна.
А дальше от сердца, без речетатива,
С Кавказским размахом, вношу это чтиво -
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт – это жизнь, Спорт – это МИР!
Поверь, для России с этой поры,
Ты на вершине, ты – Царь горы!
К Сборной России сейчас обращаюсь:
Вы – Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает,
Просто верить друг другу должны.
Просто руку держать на пульсе,
Просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить.
За два дня до старта ЧМ-2018 юморист Семен Слепаков опубликовал критическую песню в адрес сборной России. В ней он в шутку посоветовал назначить главным тренером команды Рамзана Кадырова. Кадыров спустя пару дней отметил, что ему понравилась песня.
"Перед началом Чемпионата Мира по футболу Семен Слепаков спровоцировал меня на ответный стих ему. И вот к концу ЧМ-2018 я написал еще одно стихотворение.
Возможно, прочитав его, где-то переделав под свой мотив, Слепаков сделает песню, которую будет петь вся страна", – сказал Кадыров.
Вот и закончился Чемпионат,
Выпускайте медведей! – смеясь патриоты кричат
Всему миру мы показали,
Что радушней хозяев они не встречали.
Мы верим в Россию! – кричали фанаты,
В поддержку команды взмывали плакаты,
И даже Семен Слепаков прослезился,
И до триумфа, успел, извинился.
Имейте ввиду, что он тоже с Кавказа,
Не любит, когда его просят три раза.
Стонал стадион, плакал Дзюба и Воля,
Полюбила Черчесова бабушка Оля,
Кокошником машет с трибуны ретиво,
Кричит, что: – Играет команда красиво!
«Играем для Вас!» – развернули растяжку,
Десантник от чувств разрывает тельняшку.
Как жалко, что Игнашевич нас покидает,
Карьеру в команде Сергей оставляет.
Но думаю он подготовит плеяду,
Чтоб в честной борьбе заработать награду.
С тобой не прощаемся, счастья, удачи,
Ты защитник у нас, и ждем дальше на матчи.
И вместе скандируем: «Вы молодцы»
Вы гордость России! Вы наши бойцы!
Вы всем показали, что «Наш футбол ЖИВ»,
А матчи добавили к жизни прилив.
Спасибо команда, не подвели,
Герб на груди гордо несли,
И каждый из нас в сердце сказал,
Еще будет за нами финал.
Мы верили! Знали! Что будет Игра!
А в четверть прошли, не спали все до утра,
Кричали «Ура!» и «Россия вперед!»
И видимо это продлится весь год.
Мы всем благодарны, мы рады гостям,
Командным победам, и добрым вестям.
Мы все победители чемпионата,
От поражений плакать не надо,
И как бы он остро вопрос не вставал,
Лишь только один, на ЧМ пьедестал.
Чуть больше кому то фортуна нужна,
Чуть больше, кому то победа важна.
А дальше от сердца, без речетатива,
С Кавказским размахом, вношу это чтиво -
Спасибо Черчесову, вот он кумир,
Спорт – это жизнь, Спорт – это МИР!
Поверь, для России с этой поры,
Ты на вершине, ты – Царь горы!
К Сборной России сейчас обращаюсь:
Вы – Орлы нашей гордой Страны!
Без ошибок побед не бывает,
Просто верить друг другу должны.
Просто руку держать на пульсе,
Просто Родину нашу любить,
Просто быть о проблемах в курсе,
Чтобы знать, с чего возродить.
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