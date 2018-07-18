Алан Дзагоев: в сборной в первую очередь будут требовать с меня и Акинфеева

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев рассказал об ответственности, которая ляжет на него как на одного из старожилов национальной команды."Я уже не молодой. Когда был молодым в сборной, с меня особо не требовали результат. Сейчас я не боюсь этого. Если будет неположительный результат, в первую очередь будут требовать с меня, с Акинфеева, со всех тех, кто больше всех в сборной. Точно не с молодых", - сказал Дзагоев.