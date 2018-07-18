Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть ФНЛСвернуть Товарищеские матчи
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:43
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой
Криштиану дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой
Вчера, 23:19
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Алиссон официально стал игроком "Ливерпуля" (1)
Вчера, 22:53
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (1)
Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info (1)
Вчера, 22:28
Адриано и Тимофеев тренировались по индивидуальной программе (1)
Адриано и Тимофеев тренировались по индивидуальной программе (1)
Вчера, 22:21
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Окслейд-Чемберлен не сыграет в следующем сезоне
Вчера, 22:08
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (21)
"Ювентус" вновь проявляет интерес к Александру Головину (21)
Вчера, 21:31
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018 (2)
Вчера, 21:04
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (12)
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА до 2020 года (12)
Вчера, 20:27
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (34)
Marca: Александр Головин не перейдет в "Барселону" (34)
Вчера, 20:20
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (2)
"Реал" планирует отдать в аренду 19-летнего украинского вратаря (2)
Вчера, 20:16
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (4)
Владимир Путин хочет ввести аналог паспорта болельщика для всех массовых мероприятий (4)
Вчера, 20:04
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (11)
ФСЖР призывает журналистское сообщество не сотрудничать с Кирьяковым, пока он публично не извинится перед Рабинером (11)
Вчера, 19:26
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (31)
Игорь Рабинер подал заявление в полицию на Кирьякова (31)
Вчера, 19:17
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Фанаты "Севильи" намерены бойкотировать матч за Суперкубок Испании против "Барселоны" (2)
Вчера, 19:11
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (4)
Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола (4)
Вчера, 18:45
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (2)
Арена ЧМ-2018 в Волгограде будет называться "Победа" (2)
Вчера, 18:35
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (6)
Евгений Гинер: русский народ всегда был открытым и добрым (6)
Вчера, 17:45
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (6)
Рамзан Кадыров написал стихотворение о сборной России на ЧМ и предложил Слепакову выпустить песню (6)
Вчера, 17:19
Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить (13)
Алан Дзагоев: перед серией пенальти с Хорватией понял, что мало кто пойдет их бить (13)
Вчера, 17:09
"Локомотив" заплатил за Эдера 500 тысяч евро
"Локомотив" заплатил за Эдера 500 тысяч евро
Вчера, 17:02
Алекс Сандро договорился о контракте с "ПСЖ"
Алекс Сандро договорился о контракте с "ПСЖ"
Вчера, 16:38
"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана
"Ювентус" опроверг информацию о приглашении Зидана
Вчера, 16:06
"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов (6)
"Ливерпуль" заплатит "Роме" за Алиссона 87 миллионов долларов (6)
Вчера, 15:34
Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА (26)
Евгений Гинер: любой игрок, кого я попрошу, останется в ЦСКА (26)
Вчера, 15:24
Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей (10)
Владислав Безбородов: был ошарашен, когда Червиченко назвал меня самым продажным судьей (10)
Вчера, 14:40
Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ" (4)
Сергей Прядкин: РФПЛ вступает в сезон с новым имиджем и новым контрактом с "Матч ТВ" (4)
Вчера, 14:31
Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную России (3)
Более 90 процентов россиян на ЧМ-2018 болели за сборную России (3)
Вчера, 14:23
Директор "Мордовии": 26,5 тысяч зрителей на первом матче ФНЛ? Это эффект чемпионата мира (3)
Директор "Мордовии": 26,5 тысяч зрителей на первом матче ФНЛ? Это эффект чемпионата мира (3)
Вчера, 14:17
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
Кирьяков врезал Рабинеру, ультрас «Торпедо» против темнокожего русского, веселый старт ФНЛ. Наш футбол вернулся (6)
Вчера, 14:02
Россияне считают Игоря Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Россияне считают Игоря Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018 (17)
Вчера, 12:53
Четыре европейских клуба интересуются Паваром
Четыре европейских клуба интересуются Паваром
Вчера, 12:37
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
Ассоциация туроператоров России: после ЧМ-2018 ожидаем увеличения туристического потока на 20 процентов в 2019 году (3)
Вчера, 12:29
Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом" (3)
Эден Азар достиг устной договоренности с "Реалом" (3)
Михаил Лихачев: сборная России по пляжному футболу могла дать импульс команде Черчесова на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев оценил выступление россиян на ЧМ-2018.
"Скорее мы своими победами могли дать импульс нашим "большим" футболистам (чем наоборот), у нас за плечами большой багаж побед и титулов. Безусловно, нам очень приятно, что интерес к футболу поднимается благодаря замечательному выступлению нашей национальной команды. Я думаю, и интерес к пляжному футболу, и к другим видам футбола, безусловно, вырастет.
ЧМ-2018 – это потрясающий турнир, и каких-то дополнительных слов здесь не требуется. Сумасшедшая организация, высочайший уровень футбола, прекрасная, на мой взгляд, работа судей. По всем факторам можно поставить наивысшую оценку.
Для нас особо стоит отметить игру нашей сборной. Ребята превзошли все ожидания. Все мы считаем выступление сборной очень успешным", - цитирует Лихачева официальный сайт РФС.
"Скорее мы своими победами могли дать импульс нашим "большим" футболистам (чем наоборот), у нас за плечами большой багаж побед и титулов. Безусловно, нам очень приятно, что интерес к футболу поднимается благодаря замечательному выступлению нашей национальной команды. Я думаю, и интерес к пляжному футболу, и к другим видам футбола, безусловно, вырастет.
ЧМ-2018 – это потрясающий турнир, и каких-то дополнительных слов здесь не требуется. Сумасшедшая организация, высочайший уровень футбола, прекрасная, на мой взгляд, работа судей. По всем факторам можно поставить наивысшую оценку.
Для нас особо стоит отметить игру нашей сборной. Ребята превзошли все ожидания. Все мы считаем выступление сборной очень успешным", - цитирует Лихачева официальный сайт РФС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.