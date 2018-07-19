Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня (видео)

Стадион "Нижний Новгород" пострадал от сильного дождя.Ливень прошел в городе 17 июля, в здании стадиона образовались протечки."Из-за ливневых дождей произошло переполнение городской системы ливнестоков. В результате был зафиксирован случай протечки в системе ливневой канализации здания.Этому способствовало также естественное переполнение городской системы ливнестоков. Работы по устранению последствий завершаются", — заявил представитель ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которое является собственником стадиона.