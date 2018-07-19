Трансляции ЧМ-2018 на электронных площадках Первого канала собрали 173 млн просмотров

Трансляции матчей первого в России домашнего чемпионата мира на электронных площадках Первого канала собрали более 173 млн просмотров, самой рейтинговой трансляцией спортивного события за десятилетие назван эфир матча между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала."Более 40 млн уникальных пользователей более 173 млн раз посмотрели контент чемпионата мира по футболу на всех digital-площадках Первого канала, - сказали в пресс-службе. - Наибольший интерес интернет-аудитории, конечно, вызвали трансляции всех 64 матчей чемпионата в прямом эфире - 87,5 млн просмотров". Статистика основана на базах Adfox, Stats-ng-grafana.Первый канал показал 27 матчей в прямом эфире, охватив трансляциями более 71% населения России (суммарный охват, данные Mediascope, аудитория 4+). "Аудиторный рекорд чемпионата мира по футболу поставил матч Россия - Хорватия, став самой рейтинговой спортивной трансляцией десятилетия на отечественном телевидении - рейтинг 20,2%, доля 63,6%", - сообщили представители канала, уточнив, что речь идет о данных компании Mediascope.