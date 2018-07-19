Почти 319 тысяч болельщиков воспользовались бесплатными поездами во время ЧМ-2018

Почти 319 тысяч болельщиков воспользовались услугой бесплатного проезда на междугородних поездах во время ЧМ-2018.В основном на бесплатной основе путешествовали болельщики из России, Аргентины, Колумбии, Мексики, США, Ирана, Китая, Перу, Бразилии и Египта. В среднем поезда заполнялись более чем на 70 процентов. В бесплатной перевозке болельщиков было задействовано 75 поездов.