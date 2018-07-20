Карикатура Charlie Hebdo на сборную Франции оказалась фейком

Карикатура французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo на сборную Франции по футболу оказалась фейком.В сети появились фотографии обложки, на которой национальная команда изображена в виде обезьян. Однако журналист Мишель Роуз в своем твиттере заявил, что эта карикатура — фейк. Он опубликовал настоящую обложку журнала, на которой действительно была изображена карикатура на сборную Франции. На ней всех футболистов заменил президент страны Эмманюэль Макрон.