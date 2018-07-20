Неймар высмеял свои симуляции

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар посмеялся над собственной склонностью к симуляциям на футбольном поле.Он записал видео, на котором вместе с другими людьми падает и издает крики на счет "один два, три".Во время чемпионата мира-2018 Неймара нередко подвергали критике за поведение после стыков с другими игроками на футбольном поле.