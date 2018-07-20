Станислав Черчесов: на мой взгляд, Россия – Хорватия – лучший матч турнира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнение о лучшем матче на ЧМ-2018."По-моему, наш матч с хорватами лучшая игра турнира. И по накалу, и по содержанию игры. И по финальным эмоциям, конечно", - сказал Черчесов.