Станислав Черчесов: мы упустили шанс - кубок мира нужно было выигрывать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос ребенка воспитанника калининградской футбольной школы.- С одной стороны - да, с другой стороны - нет. Доволен тем, что так далеко продвинувшись, доставили народу удовольствие. А как спортсмены... Кубок один, его надо было выиграть, а мы свой шанс упустили. Тут есть огорчение. Но, как говорится, есть к чему стремиться, - сказал Черчесов.