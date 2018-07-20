Черчесов во время встречи с Путиным взял у него автограф

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов взял автограф у президента РФ Владимира Путина.Сегодня в Калининграде прошла встреча посвященная итогам ЧМ-2018, на которой присутствовали Владимир путин и Станислав Черчесов.Глава государства расписался на футбольном мяче, а также дал автограф Черчесову.