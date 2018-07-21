Станислав Черчесов: через четыре года в сборную вновь стоит поверить и поддержать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов верит в удачное выступление сборной на ЧМ-2022 в Катаре."Все течет, все меняется. Эмоции эмоциями, болельщики радуются, но мы должны спокойно воспринимать происходящее. Надо проанализировать выступление и делать следующие шаги».Игроки и тренеры приходят и уходят, но сборная России есть всегда. Независимо от того, кто будет в сборной через четыре года, в нее надо верить и ее надо поддерживать", – сказал Черчесов.