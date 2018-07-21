Антуан Гризманн с кубком мира приехал в родной город с населением 35 тысяч человек

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн посетил свой родной город Макон вместе с Кубком мира.Напомним, что французская команда в финале чемпионата мира-2018 обыграла Хорватию 4:2.Город Макон имеет население чуть больше 35 тысяч человек. Гризманн родился там 21 марта 1991 года.