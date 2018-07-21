Станислав Черчесов оставил без ответа вопрос о новом контракте с РФС

Свернуть все/Развернуть все
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:40
Анонс 2-го тура ФНЛ
Анонс 2-го тура ФНЛ
Вчера, 23:24
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Жереми Бога продолжит карьеру в "Сассуоло"
Вчера, 23:03
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (38)
"Зенит" и "Интер" забили шесть голов на двоих (38)
Вчера, 22:11
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля (1)
Вчера, 21:36
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Алексей Миронов: было очень неожиданно, когда меня вызвали на сборы основы "Локомотива" (1)
Вчера, 20:41
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (14)
"Спартак" спасся от поражения в матче с "Ашдодом" (14)
Вчера, 20:37
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (7)
Артем Дзюба сыграет против "Интера" с первых минут (7)
Вчера, 19:51
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Ибрагимович – об игре за "МЮ": говорил Моуринью: "слушай, я не готов. Не хочу тебя разочаровывать"
Вчера, 19:36
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Дост решил вернуться в "Спортинг"
Вчера, 19:21
"Милан" полностью сменил совет директоров
"Милан" полностью сменил совет директоров
Вчера, 18:53
"Локомотив" одержал победу в товарищеском матче
"Локомотив" одержал победу в товарищеском матче
Вчера, 18:35
Джо Харт может перейти в "Челси"
Джо Харт может перейти в "Челси"
Вчера, 18:15
Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры (88)
Братья Березуцкие объявили о завершении карьеры (88)
Вчера, 17:20
Адам Диакаби перешел из "Монако" в "Хаддерсфилд"
Адам Диакаби перешел из "Монако" в "Хаддерсфилд"
Вчера, 16:49
"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне (24)
"ПСЖ" пожелал удачи "Спартаку" в новом сезоне (24)
Вчера, 15:27
Источник: в молодежной команде "Спартака" появится еще один перспективный африканец (24)
Источник: в молодежной команде "Спартака" появится еще один перспективный африканец (24)
Вчера, 15:22
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (5)
Вчера, 14:54
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
Президент ФНЛ: все пять клубов ФНЛ из городов чемпионата мира хотят играть на новых стадионах (1)
Вчера, 14:48
Йоанн Гуркюфф перешел в "Дижон"
Йоанн Гуркюфф перешел в "Дижон"
Вчера, 14:19
17-летний полузащитник "Ванкувера" Альфонсо Дэвис перейдет в "Баварию" за 12 млн долларов
17-летний полузащитник "Ванкувера" Альфонсо Дэвис перейдет в "Баварию" за 12 млн долларов
Вчера, 13:45
"Сельта" арендовала Софьяна Буфаля у "Саутгемптона"
"Сельта" арендовала Софьяна Буфаля у "Саутгемптона"
Вчера, 13:37
Хамес останется в "Баварии" на предстоящий сезон
Хамес останется в "Баварии" на предстоящий сезон
Вчера, 12:52
Георгий Черданцев: народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет (26)
Георгий Черданцев: народ и так еле-еле на футбол ходит, а с Fan ID вообще перестанет (26)
Станислав Черчесов оставил без ответа вопрос о новом контракте с РФС
Станислав Черчесов заявил, что ему нравится работа главного тренера сборной России, но не стал отвечать на вопрос, хотел бы он ее продолжить.
"Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится", - сказал он, оставив без ответа вопрос, хочет ли продолжить эту работу и обсуждали ли с ним продление контракта.
РИА Новости
"Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится", - сказал он, оставив без ответа вопрос, хочет ли продолжить эту работу и обсуждали ли с ним продление контракта.
РИА Новости
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.