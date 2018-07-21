Станислав Черчесов оставил без ответа вопрос о новом контракте с РФС

Станислав Черчесов заявил, что ему нравится работа главного тренера сборной России, но не стал отвечать на вопрос, хотел бы он ее продолжить."Как можно делать то, что тебе не нравится? Я же это делал, значит, мне нравится", - сказал он, оставив без ответа вопрос, хочет ли продолжить эту работу и обсуждали ли с ним продление контракта.