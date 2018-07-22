Лерой Сане: у меня нет претензий к Леву

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане заявил, что ему сложно смириться с тем фактом, что сборная Германии на чемпионате мира-2018 не вышла из группы."Мы говорили с Левом об этой ситуации. Конечно, я принял это решение. Лев объяснил мне, почему поступил так. Все хорошо – у меня нет к нему никаких претензий. Да, я очень расстроился из-за того, что сборная не смогла выйти в плей-офф. Думаю, с этим сложно смириться", – цитирует Сане Goal.com.