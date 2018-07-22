Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч ЧМ-2018

Американская секретная служба проверила официальный мяч чемпионата мира-2018, подаренный Дональду Трампу российским президентом Владимиром Путиным во время встречи в Хельсинки, сообщает Associated Press.По словам главы Национальной разведки США Дэниэла Коутса, мяч был исследован очень внимательно. Данная процедура является стандартной для всех подарков, которые получает президент.Отметим, что Трамп в ответ презентовал Путину майку российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и шайбу.