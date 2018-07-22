Месут Озил сообщил, что из-за расизма больше не будет выступать за сборную Германии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Месут Озил сообщил, что из-за расизма больше не будет выступать за сборную Германии

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

"С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии, так как чувствую расистское и несправедливое отношение.

Я носил футболку сборной Германии с гордостью и радостью, но теперь это не так.

Мне было очень трудно принять это решение, так как я всегда выкладывался полностью ради партнеров по команде, тренеров и доброго народа Германии.

Но когда высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, то с меня хватит. Я играю в футбол не ради этого. И я не буду молча сидеть и терпеть. Расизм не может быть приемлемым", - написал Озил в инстаграме.
Теги: Озил Сборная Германии
Сегодня, 21:42
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(5)
№12 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В теории УЕФА должно открыть дело против немецкой федерации, на практике же ....
Где этот пронырливый немецкий корреспондент, который строчил про русский допинг?! Какая тема для него пропадает....
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:45) #
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online

Цитата: Сибирячок
Не знал, что Озил негр.



Черножоп и не бел лицом, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не знал, что Озил негр.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:39) #
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online

Цитата: Максим I
Мне и понять его легко, но и сборная Германии для меня это немцы. Швабы, пруссаки, саксонцы или баварцы. Мне импонирует его футбольный талант, но ... это национализм, но этнические турки должны играть за сборную Турции.Ведь с Эрдоганом он встречался как турок, а не как немец.. Немцев для сборной - хоть отбавляй. Играл бы за Турцию, может быть и прозвездился.

Подпишусь под каждой строчкой.
Кот за русских а не за негров, пускай его банят мясо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мне и понять его легко, но и сборная Германии для меня это немцы. Швабы, пруссаки, саксонцы или баварцы. Мне импонирует его футбольный талант, но ... это национализм, но этнические турки должны играть за сборную Турции.Ведь с Эрдоганом он встречался как турок, а не как немец.. Немцев для сборной - хоть отбавляй. Играл бы за Турцию, может быть и прозвездился.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 22:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И какую расу он решил представлять на арене?


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№6 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 22:17) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Главный момент здесь:- "турецкие корни" ... Мусульмане нынче рулят! Как и сексменьшинства-все они,самые несчастные и оскорблённые...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Fint Москва (Сегодня, 22:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Сразу вижу, что игрок готовится к политической карьере по завершении игровой... flushed
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (2)
online

Немецкого футбольного союза

Немецкий Союз Футбольных Ассоциаций!. Вот так вот.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: miktar (Сегодня, 21:51) #
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  •  (4)

расизм, у какое грозное для других слово.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№2 Написал: следующий (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Челси»
Может хоть сборная германии сохранится, а то будут как франция, одна африка.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:44) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да навряд ли он так написал
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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