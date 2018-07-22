Месут Озил сообщил, что из-за расизма больше не будет выступать за сборную Германии

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии."С тяжелым сердцем и после долгих размышлений в связи с последними событиями, я решил больше не играть за сборную Германии, так как чувствую расистское и несправедливое отношение.Я носил футболку сборной Германии с гордостью и радостью, но теперь это не так.Мне было очень трудно принять это решение, так как я всегда выкладывался полностью ради партнеров по команде, тренеров и доброго народа Германии.Но когда высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза с неуважением относятся к моим турецким корням и эгоистично втягивают меня в политическую пропаганду, то с меня хватит. Я играю в футбол не ради этого. И я не буду молча сидеть и терпеть. Расизм не может быть приемлемым", - написал Озил в инстаграме.