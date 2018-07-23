Златко Далич о предложениях из Азии: я второй тренер мира. 5 млн долларов в год — слишком мало

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал слухи о предложениях из азиатских чемпионатов."У меня осталось два года по контракту, и я мог бы остаться в команде на этот срок, но после весеннего тура по США говорил, что уйду. Не переношу того, что люди, за всю жизнь дважды ударившие по мячу, решали мою судьбу на лавке сборной Хорватии. Я независим и не могу никому позволить играть со мной.Клубы из Азии предлагают мне 5 миллионов долларов в год? Нравится вам или нет, а я второй тренер в мире. И сумма в 5 миллионов в год для такого тренера слишком мала. Деньги важны для всех, но для меня это не главная мотивация", – сказал Далич.