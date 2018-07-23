Спорт вне политики? Озил теперь знает, что нет

Немецкий футболист турецкого происхождения заявил о завершении карьеры в национальной команде.- о продолжении скандала после совместной фотографии Озила и президента Турции Эрдогана.О своем непростом решении именитый полузащитник, чемпион Мира 2014-го года рассказал в воскресенье вечером. В своих социальных сетях Месут опубликовал большущее заявление, которое было подытожено следующими словами: "С тяжелым сердцем и после долгих раздумий я решил, что больше не буду играть за сборную Германии, пока чувствую расизм и неуважение". Насколько можно понять, подобные эмоции вызывает у Озила не столько реакция болельщиков, сколько действия чиновников немецкого футбольного союза.Напомним, что руководителям НФС не понравилась встреча Озила и Гюндогана с президентом Турции Эрдоганом. Состоялась она в середине мая. Как раз в тот период, когда сборная Германии начала готовиться к чемпионату мира в России. Футболисты подарили политику свои футболки, а в инстаграме появилась фотография с подписью "Моему дорогому президенту". Футбольная федерация Германии осудила поведение своих игроков, призвав их признать свою неправоту. Гюндоган извинился и избежал больших неприятностей, а Озил решил встать на защиту своего мнения.Месут заявил, что ни сама встреча, ни фотография не носила в себе никакого политического подтекста. Он сказал, что надо помнить, что вырос он в Германии, но его семья родом из Турции. Именно по этой причине у него два сердца - немецкое и турецкое. А с самим Эрдоганом Озил, по его словам, знаком уже восемь лет и уже встречался с ним несколько раз до этого. Впрочем, в немецких СМИ это уже никого не волновало. Полузащитник попал вал критики.Озила поддерживали партнеры и главный тренер сборной Йоахим Лёв. Возможно, именно по этой причине перед чемпионатом мира скандал удалось погасить. Но после сенсационного вылета Германии по итогам группового этапа немцы вновь вспомнили о майском инциденте. На этот раз многие не стеснялись в выражениях и обвиняли Озила в том, что он своим совместным с Гюндоганом поступком нарушил атмосферу в команде и не позволил сосредоточиться непосредственно на футболе.Мы можем только предполагать, как случившийся скандал повлиял на сборную Германии. Из фактов у нас есть только то, что команда Лёва играла плохо и достаточно заслуженно оказалась на последнем месте в группе. И то, что выступление лично Озила было невзрачным и абсолютно нерезультативным. Месут не сделал ничего для того, чтобы у него был аргумент в виде своей хорошей формы или убедительной игры. Похоже, в его голове на протяжении всего турнира была именно история с Эрдоганом.Конечно, можно заявить, что немецкий футбольный союз переборщил со своей реакцией. Чиновники действительно имели возможность проявить дипломатичность, но не стали этого делать. Но стало ли это удивлением? Полагаю, что все-таки нет. В Германии у Эрдогана очень неоднозначная репутация. Его, например, обвиняли в том, что он консолидировал власть в своей стране, заявляя, что это в корне неверно. Президент Турции, в свою очередь, ругал Германию за запрет турецких митингов, говоря о том, что такие методы не отличаются от тех, что применялись во времена нацизма.Озил, как известный человек, должен был понимать, что его встреча с Эрдоганом может вызвать большой резонанс. При этом он ведь мог просто с ним повидаться и не оставлять никаких подписей под совместным фото. Но Месут назвал президента Турции своим, уважаемым и дорогим. На что, интересно, он рассчитывал? На то, что в Германии вдруг резко изменят свою позицию по отношению к не самому дружественному товарищу?В современном мире просто крайне необходимо учитывать все возможные риски и последствия от любых фраз, от любых слов, от любых действий. Озил сейчас пытается предстать невинным мальчиком, заявляя о неуважении и о двойных стандартах. Но если поставить себя на место немцев, то создается ощущение, что именно Озил проявил неуважение в отношении народа Германии. Если уж ты хочешь встретиться с президентом своей второй Родины и хочешь показать всем, что ты не забыл свои корни, то можно это делать более разумно - хотя бы без все той же провоцирующей подписи.Да и обращение внимания на двойные стандарты в заявлении Озила вызывает большие вопросы. Месут привел в пример Лотара Матеуса, который встретился с президентом России Владимиром Путиным, сказав о том, что в этом случае не было никакой критики. Но, во-первых, помимо Матеуса, на той встрече были и футболисты из других стран - это было мероприятие с участием легенд футбола, а не личный прием. Во-вторых, Матеус просто пожал Владимиру Владимировичу руку и обменялся несколькими фразами. Сделай то же самое Озил с Эрдоганом - не было бы никакого скандала.Месут говорит, что он не поддерживал чью-либо политику, но вместе с тем заявляет, что выражает уважение к правительству Турции. Кажется, именно это и называется поддержкой. По крайней мере, если человек уважает чьи-то действия, то значит, что он считает их правильными. В Германии к Эрдогану, как мы уже говорили, относятся иначе, а потому неудивительно, что Озил подвергся критике. В его словах слишком много детской наивности. В них много правильных мыслей, но он должен был понимать, что на деле все намного сложнее.Президент немецкого футбольного союза Гриндель не совсем прав, когда излишне активно давит на Озила, заставляя того все-таки объясниться за встречу с Эрдоганом. Но он тоже преследует свои цели. Гриндель, возможно, использует случившийся скандал как оправдание неудаче сборной Германии. Это его не красит, но от осознания этого Озилу не становится легче - Месут своим поступком дал повод разгуляться многим людям.Да, давайте еще раз вспомним, что Лёв и Бирхофф заступились за полузащитника. Это говорит о том, что людей, ответственных за результат сборной, важнее было видеть в команде сильного игрока, а не оставить его за бортом из-за неприятной истории. Тем не менее, даже они, думаю, готовы признать, что Озил привнес абсолютно ненужный конфликт, который, как ни крути, не сыграл на руку сборной Германии. 29-летний футболист должен был тщательнее взвешивать свои слова и поступки раньше, а не сейчас, когда ему пришлось писать заявление о завершении карьеры в национальной команде.При этом в обращении Озила много правильных слов, много правильных мыслей - и про уважение к происхождению людей, и про поддержку в тяжелых ситуациях, и про благотворительность, и про равноправие различных религиозных культур. Но Месут забывает, что в наше время любая сфера жизни неотделима от политики. И спорт не исключение. Известный и популярный человек, один из лучших футболистов своей страны всегда должен думать о последствиях любого своего поступка.