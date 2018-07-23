Власти Саранска предложили раздать флаги ЧМ-2018, украшавшие город, всем желающим

Флаги с символикой ЧМ-2018, укравшие улицы Саранска во время его проведения, будут сохранены."Очень много просьб заполучить символику чемпионата на память как сувенир. В основном, это касается флагов... Все флаги, которые мы снимаем, мы должны сохранить и, возможно, передавать людям, кто изъявляет такое желание", - цитирует пресс-служба слова Тултаева.Мэр также распорядился передать образцы флагов в краеведческий музей, где будет создана экспозиция, посвященная чемпионату мира. Власти региона рассчитывают, что впоследствии она станет отдельным музеем.