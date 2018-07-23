Мануэл Фернандеш: когда на ЧМ увидел, что сейчас в Саранске - был просто в шоке

Полузащитник "Локомотива" и сборной Португалии Мануэл Фернандеш рассказал, чем ему запомнился чемпионат мира-2018."Самая сложная игра - против Марокко. Это было что-то! По эмоциям одна из лучших – против испанцев, забили много мячей, обе команду показали крутой футбол.Россия отлично подготовилась к чемпионату мира. И я говорю не только про стадионы – были великолепные условия и для тренировок, и для проживания.В плане футбола – это очень неожиданный чемпионат! Всем грандам мирового футбола – таким как Испания, Германия, Бразилия – было необычайно сложно. Сложно, как ни на одном другом. Еще обратил внимание, что очень многое решили стандарты – чуть ли не в каждом матче голы забивались со штрафных или с пенальти.Атмосфера – нереальная! Все болельщики вели себя очень доброжелательно, играть на заполненных и поющих стадионах – особое удовольствие.Какие сувениры партнеры по сборной увезли из России? Перед отъездом нам всем подарили фарфоровые куклы, расписанные под гжель. Отвез ее домой в Португалию! А так, все как обычно – матрешки, шапки-ушанки…(смеется).Выделю стадион в Саранске. Я помню, как играл против "Мордовии" на старом стадионе, на искусственном газоне. Когда увидел, что там сейчас – был просто в шоке. Космос!Также приятно вернуться на стадион в Сочи, с которым связаны одни из лучших воспоминаний в России – победа в Кубке год назад", - сказал Фернандеш.