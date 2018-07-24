Черчесов претендует на звание "Тренер года" от ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вошёл в список номинантов на звание "Тренер года" по версии ФИФА.В числе претендентов в этой номинации также: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан (" Реал") , Юрген Клопп ("Ливерпуль") , Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне ("Атлетико").Победителя объявят в Лондоне 24 сентября в рамках шоу The Best FIFA Football AWARDS.