Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для обладателей Fan ID

Иностранцы, у которых есть Fan ID, смогут въезжать в РФ без виз до конца 2018 года.Соответствующий закон в первом чтении приняла во вторник Госдума.Принятие закона не потребует дополнительных средств федерального бюджета. Помимо этого, члены семей обладателей паспорта болельщика смогут бесплатно получить визу до конца года.