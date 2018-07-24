Тренер сборной Нигерии попался на взятке

Тренер сборной Нигерии Салису Юсуф попался на взятке.Специалиста подкупили в 2017 году, вручив ему 1 000 долларов за то, чтобы он взял двух футболистов в состав сборной Нигерии на Кубок африканских наций.Юсуф работает в национальной команде с 2016 года. Он был ассистентом главного тренера Нигерии на ЧМ-2018 и должен был готовить команду к Олимпийским играм 2020 года.Юсуф отказывается признавать вину. По его словам, он посчитал деньги всего лишь подарком.