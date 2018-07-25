В интернете продают аккредитацию Месси на ЧМ-2018 за 650 тысяч рублей

На одном из сайтов частных объявлений выставлена на продажу аккредитация ЧМ-2018 капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с автографом.Стоимость лота составляет 650 тысяч рублей."Аккредитация Лео Месси на ЧМ-2018, любые проверки", – написал продавец.Месси провел четыре матча на ЧМ-2018, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи. Сборная Аргентины проиграла в 1/8 финала национальной команде Франции.