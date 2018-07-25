В Самаре нарисовали огромное граффити в честь победы над Испанией в 1/8 финала ЧМ-2018 (фото)

В Самаре продолжается работа по нанесению памятного граффити на фасад одного из домов.Уличный рисунок посвящён победе сборной России над испанцами в 1/8 финала ЧМ-2018.