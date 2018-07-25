Детский футбольный центр будет сформирован в Екатеринбурге к концу года

Детский центр футбола будет сформирован на базе Уральской футбольной академии и тренировочной площадки стадиона "Уралмаш" в Екатеринбурге к концу 2018 года в рамках федеральной программы наследия чемпионата мира. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области."Уже до конца текущего года, в соответствии с поручением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, будет сформирован Детский футбольный центр на базе Уральской футбольной академии и тренировочной площадки стадиона "Уралмаш", - говорится в сообщении.Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что это будет региональный центр по типу школы-интерната для подростков-футболистов для подготовки спортивного резерва футбольных клубов региона. "Планируется, что уже с сентября 2018 года будут приняты 24 юных футболиста, а с 1 января 2019 года планируется набор 120 спортсменов", - сказал Рапопорт.Министр уточнил, что тренировать спортсменов будут ведущие специалисты Свердловской области. Общеобразовательный процесс учащиеся Детского футбольного центра будут осуществлять на базе четырех школ города Екатеринбурга.По данным властей, специально для Детского футбольного центра планируется построить общежитие с двухместными номерами на 150 человек, медпунктом и лечебно-восстановительным центром.