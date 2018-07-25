Станиславу Черчесову будет предложен контракт по схеме 2+2

РФС предложит главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову новый контракт – об условиях и сроках членов исполкома федерации проинформируют завтра.Речь сейчас идет о таком формате договора – два года плюс пролонгация еще на два (до ЧМ-2022 включительно) по решению сторон, пролонгация возможна по итогам Евро-2020.Завтра соберется первый после ЧМ-2018 исполком РФС. В его повестке на сегодня есть 4 важных вопроса.Первый – об итогах ЧМ-2018 (докладчик - Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018").Второй – об итогах выступления сборной России на ЧМ-2018 (докладчик – Станислав Черчесов, главный тренер сборной России).Третий – о судействе.Четвертый – об изменениях в регламентах чемпионата и первенства страны.