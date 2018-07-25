Сергей Анохин: обсуждения контракта с Черчесовым на исполкоме не планируется

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин поделился мнением насчет того, стоит ли продлевать контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Нынешнее соглашение рассчитано до 31 июля.– У меня нет информации.– Не знаю.– Я не раз об этом говорил. Это мое личное мнение.– Не знаю.– По этому поводу у меня нет мнения. У меня есть общеее мнение: я хотел бы, чтобы он остался.– Мнения по деталям у меня нет. Но есть мнение, что Черчесова нужно оставить.– Не планируется. Есть полная повестка. Она опубликована на сайте РФС.– У нас много других вопросов.– Соглашусь.