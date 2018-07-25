Михаил Гершкович: продление контракта с Черчесовым – вопрос времени

Свернуть все/Развернуть все
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:31
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
Глава ВОБ ответил на претензии о фальсификациях вокруг билетов на матч Россия - Германия в 2009 году
14:41
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
Участникам Pussy Riot на 3 года запретили посещать спортивные мероприятия и оштрафовали на 1.5 тысячи рублей (1)
14:01
"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
"Химки" подарили пиццу, билеты и шарф первому прибывшему на стадион. Всё из-за популярного флэшмоба (2)
13:04
Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
Силва, Кейн и Роналду попали в символическую сборную ЧМ по версии болельщиков. Россиян в ней нет (4)
11:46
"Лион" готов заплатить 30 миллионов евро за Йерри Мину, интерес к которому проявляет "Зенит" (5)
"Лион" готов заплатить 30 миллионов евро за Йерри Мину, интерес к которому проявляет "Зенит" (5)
11:44
Дешам: действия Мбаппе на поле опасны - в мое время его бы уничтожили, и первым бы это сделал я (1)
Дешам: действия Мбаппе на поле опасны - в мое время его бы уничтожили, и первым бы это сделал я (1)
10:56
Бразильский журналист: Витинью точно возвращается в Бразилию - он купил квартиру в моем доме (20)
Бразильский журналист: Витинью точно возвращается в Бразилию - он купил квартиру в моем доме (20)
09:47
Сергей Собянин: расходы на ЧМ оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы (2)
Сергей Собянин: расходы на ЧМ оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории Москвы (2)
Михаил Гершкович: продление контракта с Черчесовым – вопрос времени
Руководитель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о результатах заседания технического комитета РФС, а также заявил, что продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – это вопрос времени.
"Технический комитет РФС прошёл хорошо. Был озвучен грамотный отчёт о проделанной работе тренерским штабом нашей сборной и не только. Обсуждали функциональную готовность, мероприятия, создание условий для подготовки. Ведь в Новогорске было сделано два прекрасных поля. Тренерский штаб поделился своими наблюдениями о том, как они готовились к соперникам, как изучали. Черчесов, Ромащенко выступили очень уверенно и хорошо. Все отметили удачное выступление нашей сборной и поздравили их с этим.
Обсуждался ли вопрос продления контракта с Черчесовым? А, вы думаете, он должен обсуждаться? Для всех понятно, что этот вопрос не требует обсуждения. Это чисто технический момент, когда он будет продлён. 26 июля будет исполком, где тоже будут отчёты. Завтра этот вопрос может быть озвучен. Но у членов технического комитета не возникает сомнений по поводу того, что контракт Черчесова должен быть продлён. Оценка сборной – "отлично". Хотя сам штаб оценил свою работу как "хорошо", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
"Технический комитет РФС прошёл хорошо. Был озвучен грамотный отчёт о проделанной работе тренерским штабом нашей сборной и не только. Обсуждали функциональную готовность, мероприятия, создание условий для подготовки. Ведь в Новогорске было сделано два прекрасных поля. Тренерский штаб поделился своими наблюдениями о том, как они готовились к соперникам, как изучали. Черчесов, Ромащенко выступили очень уверенно и хорошо. Все отметили удачное выступление нашей сборной и поздравили их с этим.
Обсуждался ли вопрос продления контракта с Черчесовым? А, вы думаете, он должен обсуждаться? Для всех понятно, что этот вопрос не требует обсуждения. Это чисто технический момент, когда он будет продлён. 26 июля будет исполком, где тоже будут отчёты. Завтра этот вопрос может быть озвучен. Но у членов технического комитета не возникает сомнений по поводу того, что контракт Черчесова должен быть продлён. Оценка сборной – "отлично". Хотя сам штаб оценил свою работу как "хорошо", - цитирует Гершковича "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.