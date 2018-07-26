Исполком РФС утвердил продление контракта со Станиславом Черчесовым

Исполком РФС на сегодняшнем заседании согласовал продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым."Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок", – сообщил член исполкома Игорь Лебедев.Он также отметил, что исполком официально признал успешными итоги выступления сборной на ЧМ-2018.