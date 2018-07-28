Путин – Дзюбе: в отличие от вас, я простой физкультурник, поэтому занимаюсь всем подряд

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с игроками сборной России ответил на предложение форварда Артема Дзюбы сменить коньки на бутсы."Знаете, мне тогда и кимоно надо будет сменить, и горные лыжи забросить. Я же, в отличие от вас, не спортсмен, а физкультурник и занимаюсь всем подряд.Но что точно: благодаря вашему выступлению количество любителей футбола и болельщиков в нашей стране прибавится. И я буду в их числе", – ответил Путин.