Станислав Черчесов: в нашем мяче, подаренном Владимиру Путину, "жучков" нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после встречи с Владимиром Путиным рассказал о подарке президенту РФ."Мы подарили Владимиру Владимировичу наш мяч с нашими фотографиями и подписями, без прослушивающих устройств", – сказал тренер улыбкой.Напомним, что 16 июля в Хельсинки Путин подарил президенту США Дональду Трампу мяч ЧМ-2018. Американские СМИ сообщали, что в мяче может находиться чип NFC (технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 см), который позволяет взаимодействовать с мячом при помощи смартфона, открывая пользователю доступ к эксклюзивному контенту. Компания Adidas снабдила этим чипом официальные мячи чемпионата мира.