Александр Кожевников: давать звание ЗМС за восьмое место несправедливо и неправильно

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Александр Кожевников: давать звание ЗМС за восьмое место несправедливо и неправильно

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение по поводу поста волейболистки Екатерины Гамовой о присвоении футболистам сборной России звания ЗМС (заслуженный мастер спорта) за выход в четвертьфинал чемпионата мира.

- Я считаю, что спортивного принципа здесь нет, - сказал Кожевников. - Давать звание ЗМС за восьмое место – это неправильно.

- Но в футболе у нас нет больших достижений, поэтому даже такой результат расценивается, как большой успех. Не стоит это учитывать?

- Это такая старая программа, когда говорили "бронзовая медаль с золотым отливом". Это не очень хорошо. В спорте должен быть спортивный принцип. Понятно, что это было неожиданно, но хотелось бы, чтобы в нашей стране это не было неожиданностью, учитывая, что у нас столько народу, сколько тренеров, футбольных полей. А давать звание ЗМС за восьмое место – это несправедливо. Это не спортивный принцип.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 19:46
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8
(1)
№8 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 20:38) #
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Черный Лис

Чушь какая-то. Получается, если ты выиграл в керлинг, в который играют два с половиной инвалида, то это заслуженно. А если с рейтингом в конце пятого десятка вышел в четвертьфинал мирового футбольного первенства, обыграв недавних чемпионов мира, это халявка.

1 На ЧМ попали на халяву
2 В группу нам подсунули 2 слабые команды
3 Испанцев прошли еле еле учитывая что они играли без тренера
Резюмируя: 1/4 не плохой результат но награждать за это ....
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Черный Лис
Сколько людей переживают из-за ерунды.

Это не ерунда--- видать к пенсии какие то прибавки или льготы и тд.. вон почетные жители городов --ни за жкх не платят -льготы какие то имеют--а за какой куй?за то что в администрации жопу протирали или в длину прыгали? так же депутаты имеют и пенсии большие и льготы ---короче какие льготы были для бездельников в эсэсэсэре все в нынешнюю жизнь перетащили---спорт дело профи-вот и зарабатывайте сами-а в казну не лезьте --страна по словам великая и богатая--а на операции детям всем миром каналы собирают.


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 20:15) #
  • 0
  •  (4)
online

Давно пора закрыть эту тему. Звание ЗМС дают согласно регламента. Если регламент не нарушен - о чём разговор? Что касается того, первые, пятые мы или восьмые, значения не имеет. Сегодня для спортсмена восьмое место на ЧМ по футболу гораздо значимее и престижнее, чем первое в слоупстайле на ОИ. Лично мне, слоупстайл - абсолютно по-барабану и, я уверен, что 99% людей на планете даже не знают что это такое. А в футболе - разбираются абсолютно все. Вот и весь разговор.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№5 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
Это не ерунда. Некоторые пашут, а некоторым на халявку... )))

Чушь какая-то. Получается, если ты выиграл в керлинг, в который играют два с половиной инвалида, то это заслуженно. А если с рейтингом в конце пятого десятка вышел в четвертьфинал мирового футбольного первенства, обыграв недавних чемпионов мира, это халявка.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 20:01) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kobr
Почему восьмое место? Скорее пятое: того по пеналям вылетели, в отличие от остальных четвертьфиналистов smile

По очкам считай- получится 8 -ое место
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:01) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Сколько людей переживают из-за ерунды.


Это не ерунда. Некоторые пашут, а некоторым на халявку... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: kobr (Сегодня, 19:52) #
  • +2
  •  (8)

Почему восьмое место? Скорее пятое: того по пеналям вылетели, в отличие от остальных четвертьфиналистов smile
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сколько людей переживают из-за ерунды.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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