Евгений Алдонин: я понимаю негодование Гамовой по поводу присвоения ЗМС нашим футболистам

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Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Евгений Алдонин: я понимаю негодование Гамовой по поводу присвоения ЗМС нашим футболистам
Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал свое мнение по поводу поста волейболистки Екатерины Гамовой, которая считает, что присвоение футболистам сборной России звания ЗМС (заслуженный мастер спорта) за выход в четвертьфинал чемпионатам мира обесценивает это звание.
– Вы лайкнули пост волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения нашим футболистам ЗМС . Получается, вы с ней согласны?
– Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент. Если девушка была вызвана в сборную, то они обязаны были дать ей ЗМС. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе. Четвертьфинал ЧМ – это действительно историческое достижение. Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание ЗМС обесценивается. Неизвестно когда мы вообще сможем повторить такой результат на чемпионате мира.
– Получается, что для футболистов четвертьфинал ЧМ все равно, что для сборных других видов спорта выигрыш чемпионата мира?
– Я бы так не сказал. Мы были в шаге от полуфинала. Мечта была очень близко. Но сказать, что все надеялись на это и ждали, как, допустим, от сборной Германии ждут выхода в полуфинал, я не могу. Выход в полуфинал сборной России был мечтой для всех, кто любит футбол. Наша сборная, по сути, сплотила всю страну. Россияне с огромным волнением смотрели за всем этим. И то, что наши ребята подарили настоящий праздник, и то, что мы шикарно провели чемпионат мира – большая заслуга нашей страны.
"Спорт-Экспресс"
– Вы лайкнули пост волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения нашим футболистам ЗМС . Получается, вы с ней согласны?
– Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент. Если девушка была вызвана в сборную, то они обязаны были дать ей ЗМС. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе. Четвертьфинал ЧМ – это действительно историческое достижение. Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание ЗМС обесценивается. Неизвестно когда мы вообще сможем повторить такой результат на чемпионате мира.
– Получается, что для футболистов четвертьфинал ЧМ все равно, что для сборных других видов спорта выигрыш чемпионата мира?
– Я бы так не сказал. Мы были в шаге от полуфинала. Мечта была очень близко. Но сказать, что все надеялись на это и ждали, как, допустим, от сборной Германии ждут выхода в полуфинал, я не могу. Выход в полуфинал сборной России был мечтой для всех, кто любит футбол. Наша сборная, по сути, сплотила всю страну. Россияне с огромным волнением смотрели за всем этим. И то, что наши ребята подарили настоящий праздник, и то, что мы шикарно провели чемпионат мира – большая заслуга нашей страны.
"Спорт-Экспресс"
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