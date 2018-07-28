Евгений Алдонин: я понимаю негодование Гамовой по поводу присвоения ЗМС нашим футболистам

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Евгений Алдонин: я понимаю негодование Гамовой по поводу присвоения ЗМС нашим футболистам

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказал свое мнение по поводу поста волейболистки Екатерины Гамовой, которая считает, что присвоение футболистам сборной России звания ЗМС (заслуженный мастер спорта) за выход в четвертьфинал чемпионатам мира обесценивает это звание.

– Вы лайкнули пост волейболистки Екатерины Гамовой по поводу присвоения нашим футболистам ЗМС . Получается, вы с ней согласны?

– Не всецело, но тоже ее понимаю, когда она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям нашего спорта. Я не понимаю, почему так получилось. Недостаточное количество матчей это вообще не аргумент. Если девушка была вызвана в сборную, то они обязаны были дать ей ЗМС. Но ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионате мира по футболу – это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой – прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе. Четвертьфинал ЧМ – это действительно историческое достижение. Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание. Я бы не сказал, что у нас звание ЗМС обесценивается. Неизвестно когда мы вообще сможем повторить такой результат на чемпионате мира.

– Получается, что для футболистов четвертьфинал ЧМ все равно, что для сборных других видов спорта выигрыш чемпионата мира?

– Я бы так не сказал. Мы были в шаге от полуфинала. Мечта была очень близко. Но сказать, что все надеялись на это и ждали, как, допустим, от сборной Германии ждут выхода в полуфинал, я не могу. Выход в полуфинал сборной России был мечтой для всех, кто любит футбол. Наша сборная, по сути, сплотила всю страну. Россияне с огромным волнением смотрели за всем этим. И то, что наши ребята подарили настоящий праздник, и то, что мы шикарно провели чемпионат мира – большая заслуга нашей страны.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Алдонин Сборная России
Сегодня, 20:11
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№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:12) #
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Болеет за:
«Динамо» М
правильно гамова говорит. сначала змс , потом из-под суда выведут, а потом будем говорить, ну почему у нас законы не работают
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: Drill (Сегодня, 21:00) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кот КБ Матроскин,
Алдонин ЗМС с 2005
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 20:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я тащусь с бывших фу... Ну, ладно - лох у телевизора, но ты же, падла, играл и прекрасно всё видишь... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 20:55) #
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Цитата: Кот КБ Матроскин
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 20:14) #-8 (8)


Болеет за:
«Спартак»

завидуйте молча
ваше мнение тут никого не интересует (с)





Свинота хрюкнула....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 20:14) #
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
завидуйте молча
ваше мнение тут никого не интересует (с)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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