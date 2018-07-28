Татьяна Тарасова: у футболистов серьезное покровительство

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Татьяна Тарасова: у футболистов серьезное покровительство

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова свое мнение о высказывании известной волейболистки Екатерины Гамовой. Спортсменка считает, что звание заслуженных мастеров спорта (ЗМС) присуждается не совсем справедливо.

Напомним, что сегодня футболисты сборной России, вышедшие в 1 финала ЧМ-2018, получили звания ЗМС.

– Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения, – считает Тарасова. – Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права.

– Какие меры необходимы, чтобы все были в одинаковом положении?

– Честность и порядочность руководителей, которые обязаны соблюдать порядки, которые работают десятилетиями. При этом все спортсмены были в одинаковом положении до появления футбола.

– Что вы имеете в виду?

– Первое – это нарушение правил, которые существуют. У нас же так часто происходит. Тогдашний министр спорта, товарищ Мутко абсолютно провалил Олимпиаду-2018, и за своих спортсменов не вставали поначалу страна и люди, которые обязаны этим заниматься. Он (Мутко – Прим.) не имел достаточного веса и голоса в тех олимпийских и спортивных структурах, где работал. Нас не допускали до Игр, отстраняли от соревнований. Считаю, что человек не справился со своей работой, а его повысили. И вы должны все заткнуться и не обсуждать это. Я считаю такое поведение неправильным и несправедливым. Так же и с футболистами. Одни люди живут по законам, которые есть, а другие – так, как хочет кто-то.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Вчера, 23:44
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7
(3)
№7 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:33) #
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  •  (0)
online

Цитата: МАРТ
Цитата: Lokoflesh
Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения,

Ну допустим Акинфеев, Игнашевич, Жирков на это звание наиграли, Миранчуки, Семенов, Габулов и Кутепов пока не наиграли. ЗМС нужно было давать, но не всем а за заслуги.

Кутепов, в отличии от "габуловых с миранчуками" отыграл ВСЕ игры..


Причем тут отыграл? Можно было вручить президентскую грамоту, или какую - нибудь почётную премию.. но он еще ничего толком не выиграл (РПЛ не в зачет), чтобы стать ЗМС
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 00:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения,

Ну допустим Акинфеев, Игнашевич, Жирков на это звание наиграли, Миранчуки, Семенов, Габулов и Кутепов пока не наиграли. ЗМС нужно было давать, но не всем а за заслуги.

Кутепов, в отличии от "габуловых с миранчуками" отыграл ВСЕ игры..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Чесайнаг
Кстати Акинфееы,Габулов,Игнашевич и Жирик уже в третмй раз ими стали,так что здесь немного неуместен камень в их огород

То-есть, они звания и не получили. Это же звания, а не награды.
ЗМС дается однажды, и так им и остается.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 00:04) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда - нибудь волейбол или фигурное катание дарили болельщикам такие эмоции?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 00:01) #
  • 0
  •  (0)

Кстати Акинфееы,Габулов,Игнашевич и Жирик уже в третмй раз ими стали,так что здесь немного неуместен камень в их огород
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 00:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Отменить пора всю эту куету-- на дворе капитализм и время ворошиловских стрелков -отличников освиахима - мастеров спорта и спирта прошло--есть - профи и любители и каждый крутится в силу своей возможностей ..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно, выступление футболистов – большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения,

Ну допустим Акинфеев, Игнашевич, Жирков на это звание наиграли, Миранчуки, Семенов, Габулов и Кутепов пока не наиграли. ЗМС нужно было давать, но не всем а за заслуги.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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