Илья Власов - про слова Гамовой: так многие думают, но мало кто осмеливается сказать

Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов поддержал двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Екатерину Гамову. Девушка ранее раскритиковала решение Министерства спорта РФ о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта. По словам чемпиона Европы 2017 года, победителя Лиги наций 2018 года, игроки национальной команды, выйдя в 1/4 финала ЧМ-2018, не заслужили звания ЗМС."Этим постом хотелось бы поддержать Екатерину Гамову. Ребята, она выразила свою точку зрения, на это имеет право каждый человек в нашей любимой стране, и мне кажется много так думает, но мало кто осмеливается это сказать. Это девушка в первую очередь, вы чего на нее накинулись? Это некрасиво и неправильно.Я согласен с ее мнением, если бы они не вышли 1/4, то вы бы просто их обо*** с головы до ног. Они молодцы, конечно, но не наиграли они на ЗМС", - написал Власов в Инстаграме.