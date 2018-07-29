Илья Власов - про слова Гамовой: так многие думают, но мало кто осмеливается сказать

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Илья Власов - про слова Гамовой: так многие думают, но мало кто осмеливается сказать

Центральный блокирующий сборной России по волейболу Илья Власов поддержал двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпийских игр Екатерину Гамову. Девушка ранее раскритиковала решение Министерства спорта РФ о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта. По словам чемпиона Европы 2017 года, победителя Лиги наций 2018 года, игроки национальной команды, выйдя в 1/4 финала ЧМ-2018, не заслужили звания ЗМС.

"Этим постом хотелось бы поддержать Екатерину Гамову. Ребята, она выразила свою точку зрения, на это имеет право каждый человек в нашей любимой стране, и мне кажется много так думает, но мало кто осмеливается это сказать. Это девушка в первую очередь, вы чего на нее накинулись? Это некрасиво и неправильно.

Я согласен с ее мнением, если бы они не вышли 1/4, то вы бы просто их обо*** с головы до ног. Они молодцы, конечно, но не наиграли они на ЗМС", - написал Власов в Инстаграме.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:04
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18
(6)
№18 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Из всех, ЗМС можно было дать только Игнашу. Он заслужил стопудово. Но оно у него есть.
Если наша дума воля народа - нам лечиться всем надо, трепанацией мозга.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Давать ЗМС нужно было выборочно хотя бы.

Это точно тогда маразм был бы.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№16 Написал: vikdo (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: СуперШтангист
P.S. редакторам русфутбола: у вас футбольный сайт, а не ненависть к футболу...

Да какая ненависть? Просто даем мнения различных людей.


--------------------
«Everybody lies»
Регистрация: 2.01.2006 [жалоба]
№15 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь этих ЗМС будут возить по полю другие - не ЗМС. И будет стыдно.

В принципе, в нашем футболе процветает "Смоловщина". Что это такое? Это окгда от резкого дефицита хороших игроков - любого мало-мальски "подающего надежды" сразу начинают причислять "к лику святых". Они хамеют, наглеют и играть нормально перестают. Ведь, простите меня, если Смолов (который в Европе нах никому не нужен) - это наше ВСЁ, то футбол наш - абсолютно убогий, верно? 300 раз верно. Но беда в том, что еще и "смоловых"-то мало... это же полный караул.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№14 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:24) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: nevada007
Выразила свою точку зрения! Но почему к этой " точке зрения " такое пристальное внимание? Или волейбол в тренде???? Не льстите себе!!!! Ребят говном поливали около двух лет!!! В них неверели, а они доказали, что достойны лучшего!
А когда доказали, все равно говном поливают! Может напомнить, кого сборная России по хоккею обыграла на ОИ? Или сколько времени готовятся к турниру фигуристы, не принимая участия в официалках!!! Адыкватнее, ребят!) вперёд Сборная России по футболу!
P.S. редакторам русфутбола: у вас футбольный сайт, а не ненависть к футболу... Постите это говно в твиттере, если угодно!



Давать ЗМС нужно было выборочно хотя бы.
Ну какой из Кузяева заслуженный мастер спорта? Или из Зобнина с Головиным, которые ничего пока что не добились на международной арене в силу возраста?
Не говоря уже о Смолове, который в международных турнирах просто днище.
Я понимаю там Дзюбе, Черышеву, Фернандесу.
Но не всяким Смольниковым и Семёновым.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№13 Написал: nevada007 (Сегодня, 12:20) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выразила свою точку зрения! Но почему к этой " точке зрения " такое пристальное внимание? Или волейбол в тренде???? Не льстите себе!!!! Ребят говном поливали около двух лет!!! В них неверели, а они доказали, что достойны лучшего!
А когда доказали, все равно говном поливают! Может напомнить, кого сборная России по хоккею обыграла на ОИ? Или сколько времени готовятся к турниру фигуристы, не принимая участия в официалках!!! Адыкватнее, ребят!) вперёд Сборная России по футболу!
P.S. редакторам русфутбола: у вас футбольный сайт, а не ненависть к футболу... Постите это говно в твиттере, если угодно!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№12 Написал: casabl (Сегодня, 11:57) #
  • -1
  •  (3)

Я сколько на форуме (и не только) помню,что половина форумчан только об этом и говорит.
Что, мутки не читают этого? А следовало бы.
На наши деньги это всё. Налогоплательщика надо чтить.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Широкая русская душа, если уж праздновать, то чтобы все удивлялись.
А потом действительно будем из клясть последними словами, когда наши ЗМС-ы будут сливать в евро-кубках и в отборе к ЧЕ.
Вот и получается, и отказаться нельзя и принять сомнительно.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: 1111111111 (Сегодня, 11:50) #
  • +2
  •  (6)

Вот страна!)))Это Прецедент)) Дайте всем болельщикам по медали за заслуги перед отечеством, благодаря их поддержке футболёры этого добились!))) И мне какое нибудь звание за идею и за срыв голоса при поддержке сборной!)))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:46) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Такие награждения обесценивают само звание ЗМС.

да чего там они обесценивают. Вон Леонид Ильич звездей себе от плеча до плеча навесил и что... Герой СССР стал менее уважаемым.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:45) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ну по чесноку-то она права! Им нужно либо ЧМ выиграть, либо ОИ. А футболисты до 1/4 дошли и уже герои.
Конечно им обидно, они же тоже люди и тоже спортсмены.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 11:42) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: wir sind die besten
Задолбали...такой регламент, позволяет присвоить ЗМС, вот и дали, в чем проблемы, эффект от 1\4 финала ЧМ у себя дома и победы х.з. где по другим видам спорта, может кроме хоккея, не сравним...а скулят обиженные, Мостовые, Кафельниковы и прочие, кому противно видеть "луч света" в черном дупле нашего футбола...жизнь вообще несправедлива.


Такие награждения обесценивают само звание ЗМС.
Еврокубки же могут выиграть? Могут
ЧЕ могут взять? Шансы неплохие.
А ЗМС за великие победы над титанами футбола: Египтом и СА, автобус против Испании, с которой Португалия и даже Марокко играли на встречных курсах, и не проигрывали, а забивали ей с игры, а не с пенальти, разве что с Хорватией достойно смотрелись, не говоря уже о том, что в отборочной части не приняли участия и постоянных просёрах в товарняках. По сути ЗМС за 1 нормальный матч в году.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№6 Написал: Макс(За коней)89 (Сегодня, 11:39) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
ЦСКА
Че скулите?!Не нравится,что дали ЗМС,так идите на...волейбольные сайты или сайты других видов спорта!Вы че мазохисты?
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:31) #
  • -1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Задолбали...такой регламент, позволяет присвоить ЗМС, вот и дали, в чем проблемы, эффект от 1\4 финала ЧМ у себя дома и победы х.з. где по другим видам спорта, может кроме хоккея, не сравним...а скулят обиженные, Мостовые, Кафельниковы и прочие, кому противно видеть "луч света" в черном дупле нашего футбола...жизнь вообще несправедлива.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:24) #
  • +4
  •  (8)

Цитата: avnik
звание получил капитан команды Анатолий Тимощук[14], не имеющий российского гражданства — он является гражданином Украины и имеет звание «заслуженный мастер спорта Украины» (2005)[15]. Другие футболисты «Зенита», не имеющие российского гражданства, звания не получили.



С нынешним награждением тоже не все понятно. Например тренеры Гранеро и Стауче- вообще никак не отметили, потому что "иностранцы". Ну по Стауче- не знаю, какова его роль в подготовке сборной, а вот Гранеро- ну тут уж нет слов(((( Просто плюнули человеку в лицо за многолетний труд в сборной(((

Ордена дали Акинфееву и Игнашевичу- ну видимо, как ветеранам сборной. Но тогда и Жирков должен был получить.

За какие заслуги ЗМС получили лавочники и Смолов со Смольниковым- просравшие ЧМ(((( В лучшем случае им - пуговицу от штанов Путина и магнитик с видами Кремля(((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (14)

Многие и говорят,но неадекватов всегда хватает! К сожалению,в их числе оказались Семин с Газзаевым(между прочим,мсмк за третье место на ОИ-80).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Это любопытно:

Хотя звание «заслуженный мастер спорта России» присваивается гражданам России, в 2008 году было сделано исключение: за победу в Кубке УЕФА 2007/2008 в числе игроков «Зенита» (Санкт-Петербург) звание получил капитан команды Анатолий Тимощук[14], не имеющий российского гражданства — он является гражданином Украины и имеет звание «заслуженный мастер спорта Украины» (2005)[15]. Другие футболисты «Зенита», не имеющие российского гражданства, звания не получили.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 11:15) #
  • +9
  •  (21)
Болеет за:
«Динамо К»
Это девушка в первую очередь, вы чего на нее накинулись? Это некрасиво и неправильно.
flushed А разве на нее кто-то накинулся? Ею наоборот все восхищаются за сказанное,ну за исключением только общепризнаных лизоблюдов в виде Газзаева.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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