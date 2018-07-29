Алексей Спиридонов - о российских футболистах: обыграли арабов и на тебе значок

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги волейболист Алексей Спиридонов раскритиковал решение Министерства спорта РФ наградить званиями заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистов сборной России.Игроки были отмечены за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Этот результат стал лучшим в истории сборной России по футболу."Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару Лиг чемпионов и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов и на тебе значок", - написал Спиридонов в твиттере.