Алексей Спиридонов - о российских футболистах: обыграли арабов и на тебе значок

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Алексей Спиридонов - о российских футболистах: обыграли арабов и на тебе значок

Чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги волейболист Алексей Спиридонов раскритиковал решение Министерства спорта РФ наградить званиями заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистов сборной России.

Игроки были отмечены за выход в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Этот результат стал лучшим в истории сборной России по футболу.

"Я выиграл Европу, пару мировых лиг, пару Лиг чемпионов и где мой ЗМС??? А тут обыграли арабов и на тебе значок", - написал Спиридонов в твиттере.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
20
(7)
№20 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
забыл, как мы Катару влетали?

Я не спец и не эксперт, но являюсь "спортивным меломаном"!!!! И вижу, как другие играют и сколько энергии тратят!!!! Только в эмоциональном плане российские футболисты достойны этой награды, потому как их поливали 2 года говном!!!!! И разве они херово выступили??? Один грознинец написл, что ни Зоба, ни Головин, ни ни Кутепов не достойны потому, что возраст... Да вот только рабочий возраст у спортсменов мал!!! И короток!!! А они были лучшими!!!! Включая Акинфеева! Но Ты не поймёшь, если подобного не испытывал.... А с Катаром была всего лишь проверка!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Св.Ин v.2
Мне удивительно, что наши великие и заслуженные люди типа Родниной и Третьяка отсасывают у системы

Они давно чиновники, причем высокого полета. Как правило, как только человек (любой, в том числе Гамова, Кафель или Мостовой) попадает туда шестеренкой - он более уже не человек. Другое все - мораль, желания, законы, стремления и теде.

Тем более наше чиновничество, особенно которые одногородские, на самом что ни на есть серьезе считает себя не просто "элитой", а "новой аристократией" России. Вы только посмотрите на их рожи, послушайте чего они несут - кучера первой гильдии, и это максимум

Стая.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№18 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мне удивительно, что наши великие и заслуженные люди типа Родниной и Третьяка отсасывают у системы. Неужели нужно преодолеть все, а потом тебе ломает хребет бытовщина и конформизм....и можно насрать на свой мозг.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№17 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
забыл, как мы Катару влетали?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№16 Написал: nevada007 (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В волейболе есть 5 лидирующих команд мирового уровня: Бразилия,США, Италия, Польша и Россия! Все остальные просто "дух"!!!! Напоминать, где играет Салах, нет смысла!!! Парни по вашему в футбол не играли, или им судьи помогли обыграть команд, в победу над которыми никто не верил?
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
№15 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (5)

Сколько же гондонов выскакивает и начинает обсирать.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№14 Написал: valerafromsplus (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
А будет памятник на Красной Площади из 11 человек с надписью 2018? Длинный такой...
Регистрация: 15.08.2013 [жалоба]
№13 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь этих ЗМС будут возить по полю другие - не ЗМС. И будет стыдно.

В принципе, в нашем футболе процветает "Смоловщина". Что это такое? Это окгда от резкого дефицита хороших игроков - любого мало-мальски "подающего надежды" сразу начинают причислять "к лику святых". Они хамеют, наглеют и играть нормально перестают. Ведь, простите меня, если Смолов (который в Европе нах никому не нужен) - это наше ВСЁ, то футбол наш - абсолютно убогий, верно? 300 раз верно. Но беда в том, что еще и "смоловых"-то мало... это же полный караул.


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 12:36) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хорошо еще героев России не дали...


--------------------
Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:31) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ещё один униженный и оскорбленный
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: Egorysche (Сегодня, 12:19) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Barmaley
Egorysche,
А причем тут федерация вообще?

Сразу видно что в профессиональный спорт вы не погружались. На звание ЗМС делает представление федерация этого вида спорта, а министерство уже утверждает или нет. Голосят по поводу отсутствия ЗМС у других спортсменов в основном только волейболисты, соответственно делаем вывод что их федерация тупо обленилась
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:13) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да все просто окуели, что Салаха остановили, результат превзошёл ожидания, отсюда и эмоции.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: 1111111111 (Сегодня, 12:08) #
  • -3
  •  (9)

Есть ещё соображающие люди в этой стране!)) Прославили игроков до небес, за то,что они обыграли непонятно кого и Испанию ,которая развалилась изнутри и практически сама себе проиграла и это на домашнем ЧМ! Истинный уровень был с Уругваем. Представляю ,что было бы если бы ЧМ проходил в другой стране!) И ещё звание дали, которое припомнят на следующем отборе!))))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: Parshin (Сегодня, 12:00) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Наверно спорт-деятели объяснили чиновником, что 1/4 - это типа "Первое место на четверых", а чиновники и поверили, что первое и наградили... ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
у Месси и то госнаград нет))) а наши кривоногие за один автобус с испанцами отгребли)

наши, кстати не самые убогие если что, званий конечно таких не достойны.
Но, раз дают, почему не взять?
Емельяненко больше других достоин звания Заслуженный мастер спорта, а дают пацанам.
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: Ditrih (Сегодня, 11:48) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
у Месси и то госнаград нет))) а наши кривоногие за один автобус с испанцами отгребли)
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:47) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Там Мутный мазу тянет за футболистов.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (12)

Egorysche,
А причем тут федерация вообще? Сборная России по футболу это чисто кремлевский проект. Таких условий и финансового обеспечения не было ни у одной сборной мира. И награждение это подтвердило. Эти вопросы мутко должен был решать, когда министром спорта был. А у него один футбол на уме.А если еще сравнить зарплаты футболистов с другими видами спорта,то можно понять возмущение Гамовой. Короче валютные миллионеры получили"заслужанные" звания и награды. Я понимаю подвиг Игнашевича в 40 лет или Акинфеева. Но Кутепов, Зобнин и Кузяев, какие они заслужанные? Пенрвые игры в Лиге чемпионов опустят их на реальный уровень.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 11:34) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да, с ЗМСами наверху перестарались - эта тема "больная"... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 11:25) #
  • -4
  •  (16)

футболисты то причём, если твоя волейбольная федерация обленилась в край и не может на тебя доки подать?
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.