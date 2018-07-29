Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ

Представители Катара, работавшие над получением права на проведение ЧМ-2022, провели пиар-кампанию против конкурирующих стран, подававших заявки.В 2010 году катарцы провели секретную операцию с использованием американской PR-фирмы Brown Lloyd Jones и бывших агентов ЦРУ, чтобы очернить основных конкурентов – США и Австралию (также борьбу проиграли Южная Корея и Япония), сообщает BBC со ссылкой на Sunday Times и осведомителя из заявки Катара.Предполагается, что целью акции Катара было создание в странах-конкурентах впечатления того, что общественность не поддержит проведение чемпионата мира.Такая кампания нарушает правила ФИФА. Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре отрицает все обвинения.Основные моменты пропагандисткой компании Катара:– Власти страны выплатили 9 000 долларов уважаемому академику, чтобы он составил отрицательный отчет об огромных экономических издержках ЧМ-2022 в США. Затем отчет был распространен среди средств массовой информации по всему миру.– В каждой стране были наняты журналисты, блоггеры и видные деятели, которые должны были подсвечивать негативные аспекты заявок этих стран.– Катарцы наняли группу американских преподавателей физкультуры, чтобы те требовали от своих конгрессменов выступать против проведения чемпионата мира в США на том основании, что деньги лучше использоваться для развития школьных видов спорта.– Были организованы массовые протесты против ЧМ во время матчей по регби в Австралии.– Экс-сотрудники ЦРУ составили отчеты по всем лицам, задействованным в заявках стран-конкуренток Катара.Ранее в отношении заявки Катара на проведение чемпионата мира шло расследовании о коррупции, однако после двух лет следствия обвинения были сняты.