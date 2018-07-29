Екатерина Гамова: за свои победы я не получала ни машины, ни квартиры

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Екатерина Гамова: за свои победы я не получала ни машины, ни квартиры

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова пояснила свою критику в отношении присвоения футболистам сборной России по футбола званий заслуженных мастеров спорта.

"Вы видите гнев в моем высказывании? Негатив в сторону футболистов? Нет! Все это раздуто и подогрето, сделано руками журналистов. Я не откажусь ни от одного из своих постов, будь то поддержка сборной по футболу или Федора Смолова, так же, как и от этого поста. Посыл этого поста – недоумение о неравном отношении к спортсменам в России.

Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а от спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так! Зависти в моём посте нет, лишь недоумение. Не судите людей по себе. За свои победы я не получала ни машины, ни квартиры, надеюсь, и это вас успокоит", – написала Гамова в Инстаграме.
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:17
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9
(2)
№9 Написал: avnik море (Сегодня, 16:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пасадют Катьку за экстремизм...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№8 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Правильно Катюха сказала про чинуш, а журнализды перевели стрелки на футбол


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№7 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 16:09) #
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online

поэтому и злишься


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Катя,пусть эти кривоногие хоть этому порадуются.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: sergeimaksimov (Сегодня, 15:57) #
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Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://lllll.su/tds/at6c
Регистрация: 29.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да... она очень растеряла свой авторитет за пару дней... Обида и зависть, а остальное незаметно... Но не она виновата. Тем более, не Президент и спортсмены! Журналюги, поедающие всё, что плохо лежит!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№3 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Бедняжка........ хнык хнык((


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
если это не зависть, то зачем надо было писать в инстаграмм? Ну написала бы официальное открытое письмо министру спорта или самому Путину, собрала бы подписи великих спортсменов, возглавила бы инициативную группу. В чем проблема?
Социальные сети зло! Это не слова. Не зря говорят: что написано пером, не вырубишь топором. Все всё правильно поняли.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:25) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
одно неосторожное слово - и все былые заслуги сводятся к нулю
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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