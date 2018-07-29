Андрей Канчельскис: Гамова права на 100 процентов

Бывший полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед", заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис согласился с критикой Министерства спорта со стороны известной волейболистки Екатерины Гамовой и других известных российских спортсменов.- Я согласен с Гамовой на 100 процентов, раньше ЗМС давали за попадание в призеры крупных соревнований, а сейчас за что? Уже только за выход из группы? Нужен конечный результат, а это - попадание в тройку сильнейших, - говорит Канчельскис. - Давайте тогда теперь всем ЗМС за проход группового турнира присваивать. Вот в 2008 году футболисты, выступавшие на Евро, получили звания за то, что завоевали бронзу, с таким решением я согласен. Если Россия взяла бы сейчас медали на ЧМ, тогда другое дело, можно награждать.- Причем здесь впервые или не впервые? Нужно ставить перед собой максимальные задачи. Вышли из группы, что теперь, довольствоваться этим? Россия не попала в призы, победила за два года одного серьезного соперника - Испанию, да и та ходила пешком и играла без ворот. Да, наши хорошо действовали, но не попали в тройку, а это - главный показатель. Многие футболисты, которые успешно играли в национальных соревнованиях за "Спартак" или киевское "Динамо" и заслуживали звания ЗМС, получали "Мастеров спорта международного класса", потому что на уровне сборных не брали медалей, хотя из групп на крупных ЧМ и ЧЕ. В общем, Гамова права - присвоение игрокам российской сборной ЗМС за выступление на ЧМ-2018, это перебор.