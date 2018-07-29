Экс-игрок сборной Германии назвал уход Озила из национальной команды трусостью

Бывший футболист сборной Германии Фреди Бобич поделился мнением о решении полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила завершить карьеру в национальной команде."Для меня удивительны обвинения Озила. Он не приводит конкретных примеров, но на ровном месте обвиняет кого-то в расизме. Его действия шокируют меня. Он поступил трусливо", — цитирует Бобича Daily Mail.По мнению экс-футболиста, Озил должен был понимать последствия встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом."Я бы понял его, если бы ему было 18-19 лет. Но мы говорим о человеке, который является профессиональным спортсменом уже много лет. Он выигрывал чемпионат мира", — отметил Бобич.В мае 2018 года футболист встретился Эрдоганом и был подвергнут за это критике. Озил обвинил немецких футбольных чиновников в расизме и объявил о завершении международной карьеры.