Профсоюз пожаловался на слишком короткий отпуск футболистов после ЧМ-2018

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отметила, что отпуск некоторых игроков после ЧМ-2018 оказался слишком коротким. Организация насчитала 15 игроков, которые приняли участие в турнирах УЕФА не позже, чем через две недели после того, как играли за свои сборные в России."FIFPro понимает финансовую выгоду, на которую рассчитывают клубы-участники Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако здоровье игроков подвергаются риску из-за перегруженного графика матчей. Игроки испытывают сильное давление, разрываясь между интересами клубов и собственным здоровьем", - говорится в заявлении организации.Также FIFPro призвала ФИФА установить минимальный срок отдыха игроков в количестве четырех недель.